Elkezdődött a vakáció, nyáron az óvodák is bezárnak egy időre, ilyenkor a szülőknek, nagyszülőknek a szokásosnál is nagyobb feladatot jelent egész nap megoldani a gyerekek étkezését. A felnőtt és a 6-17 éveseknek szóló hazai táplálkozási ajánlás kiadása után most a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) hiánypótló módon az óvodás korcsoportra is kidolgozta a táplálkozási útmutatót, a 4-6 éveseknek szóló OKOSTÁNYÉR®-t. A szakmai szövetség ezzel a kisgyermekes családoknak szeretne segíteni, valamint ideje korán kialakítani a legkisebbeknél is a helyes táplálkozást.

A felnőtt lakosságnak szóló OKOSTÁNYÉR® 2016-ban a 30 évvel korábbit váltotta fel. A friss nemzetközi tudományos eredmények és jogszabályok mellett a hazai táplálkozási szokásokat és ízlést is figyelembe vette. További újdonsága volt, hogy a tápanyagalapú helyett élelmiszeralapú ajánlást adott, ami a laikusok számára is könnyebben érthető, hiszen a köznapi életben sem fehérjét, zsírt vagy szénhidrátot fogyasztunk, hanem húst, tejet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt. A praktikumot szolgálta az is, hogy a házikó vagy piramis helyett a tányér (kördiagram) lett az új ábrázolási forma, ami szintén azt szolgálja, hogy a helyes arányok könnyebben berögzüljenek. A Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága ajánlásával közzé tett útmutató táplálkozási tanácsokkal, adagszámításokkal és receptekkel is kiegészült, illetve később fenntarthatósági szempontokkal bővült. Másfél évvel a hazai felnőtt lakosságnak szóló ajánlás után a gyerekekét is kidolgozta a szakmai szövetség. A gyerek OKOSTÁNYÉR® jelölésrendszerében és megközelítési módjában a felnőttekét követi, mivel azonban a napi energiaszükséglet szempontjából a felnőttekhez képest a 6-17 éves korosztály sokkal kevésbé egységes, ezért esetükben az eltérő adagok és mennyiségek meghatározása igen hangsúlyos szerepet kapott. Újításként külön energiaigény-kalkulátort és adagolási útmutatót is készítettek számukra.

Hasonlóan jártak el a most kiadott ovis OKOSTÁNYÉR® esetében is. Életévekre és nemekre bontva adják meg az ovisok napi energiaszükségletét, amelynél a fizikai aktivitással is kalkulálnak. Meghatározták a különböző élelmiszertípusok adagszámát és azt is, hogy a kicsik esetében mennyi egy adag.