Már reggeltől foglalkozott velünk fodrász és sminkes, közben készültek videók is a készülődésről.

– mesélte a siófoki Tündérszép. – A ruhaméreteinket is levették, hogy elkészítsék a gálaruhát a döntőre.

Bemutatkozóvideókat is forgattak a Városligetben a versenyzőkkel, így Miával is, aki elárulta, hogy habár mozgalmas nap volt, mégis tudott időt szakítani arra, hogy a többi szépséggel megismerkedjen. – Mindenki nagyon aranyos, kedves volt és a fotózás is nagyon tetszett – mondta kérdésünkre Zsanai Mia.

Zsanai Mia a 2024-es regionális Tündérszépek szépségverseny fotózásán.

Fotó: Muzslay Péter

Sokat segítettek nekünk abban, hogy ne izguljunk a kamerák előtt, és a legjobb képek készülhessenek rólunk. Kárpáti Rebekával, a Tündérszépek korábbi győztesével is találkoztunk. Nagyon kedves és barátságos volt, adott tippeket is arra, hogyan készüljünk a döntőre. Azt mondta, ő a verseny előtt úgy járatta be a tűsarkúját, hogy otthon abban takarított – mondta nevetve a siófoki versenyző. Akitől azt is megtudtuk, nagyon jól érezte magát a felkészítő napon, még maradt volna tovább is.

Sajnálom, hogy csak egy nap volt, jó lett volna jobban megismerni az összes lányt, akivel szerepelni fogok a szeptember 29-i döntőben

– mondta Zsanai Mia, aki szakmai zsűrink egyhangú véleménye szerint lett a legszebb lány a somogyi Tündérszépek közül.

A verseny tehát ősszel folytatódik Budapesten, ahova minden vármegyéből egy szépséget választottak ki az ítészek, az 1-es régióból pedig három fővárosi lány került a döntőbe, így alakult ki a mezőny.

Pintér Kitti a 2024-es regionális Tündérszépek szépségverseny fotózásán.

Fotó: Muzslay Péter