Somogy szükség, a Toponári Tagiskolában azonban tanítói állást is meghirdettek. Szabó Zoltánné arról is beszélt, a betöltetlen tanári álláshelyek száma augusztusban még változhat. A tapasztalok szerint olyankor többen is igyekeznek a számukra legmegfelelőbb álláshelyet megtalálni. Az üres helyeket költözés és változó családi körülmények is befolyásolják.

– Ha nem tudunk felvenni senkit sem, akkor nyugdíjas visszafoglalkoztatással, áttanítással, túlórával próbáljuk helyettesíteni a hiányzó pedagógust – emelte ki Szabó Zoltánné. – Nemrég jelentkezett egy fiatal, pályakezdő biológia–kémia szakos tanár a Zrínyi Tagiskolába, akit azonnal fel is vettünk, de legalább még egy ilyen szakosra szükségünk lenne Kaposváron. Egyelőre még nincs nagy gond az intézményekben, de 3–4 év múlva nagyon sok szaktanár eléri a nyugdíjkorhatárt, emiatt jelentősen csökkenhet a pedagógusok száma – tette hozzá a Kodály-iskola főigazgatója.

A Közszolgállás portálon közzétett adatok szerint a Kaposvári Tankerületi Központ 99 álláshelyet, ebből 55 tanárit hirdetett meg. A Siófoki Tankerületi Központban jelenleg 45 üres álláshely van, melyből 26 tanári. A Mezőcsokonyai Általános Iskola kettő új munkatársat keres. Királyné Botka Beáta igazgató megkeresésünkre elmondta, tanító és természetismeret, valamint tanító és angol szakos pedagógusra lenne szükségük. Mindkét tanárnak két évre szóló szerződést tudnak kínálni. – Gyesen vannak a kollégák, ezért ajánlunk rövid távú munkalehetőséget – mondta. – Sajnos nem egyszerű találni, mert jelentkező sincsen igazán, a határozatlan jogviszony pedig megnehezíti a keresést. Talán az lehet motiváló, hogy hátrányos helyzetű település vagyunk, ezért pluszpótlék is jár a pedagógusoknak – tette hozzá Királyné Botka Beáta.

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium is szaktanárokat keres a 2024–2025-ös tanévtől. Farkasné Papp Ágnes igazgató lapunknak elmondta, matematika, informatika és ének szakos tanárra van szükségük. Elsősorban az általános iskolában, de a középiskolában is tudnának nekik munkát adni. – Elhivatott munkavállalót keresünk, olyat szeretnénk találni, aki a Szentírás alapján éli az életét – emelte ki az intézmény vezetője.

Fotó: Lang Róbert