Károlyi Ágota férje májusban ki akart menni a házból, de az ajtónál hirtelen összeesett. Hátsó fali infarktust kapott, és azonnal meghalt. A 46 éves férfi korábban az erdőn dolgozott.

– Dolgos, szorgalmas ember volt, sokakat megrázott a korai halála, ezért gondoltam, hogy segítünk – mondta Orsós Istvánné, a mesztegnyői roma nemzetiségi önkormányzat vezetője, aki élő videóban hívta fel a figyelmet a család szorult helyzetére.

Ezt a videót látta, majd zárt Facebook-csoportjában közzétette Megyeriné Borovits Zsuzsanna, az Angyalka batyuja segítő közösség megálmodója és életrehívója. Nem is eredménytelenül.

– A lányomnak nagyon fájt az édesapja elvesztése, hiszen apukája volt a mindene – mondta az édesanya.

Fotó: Muzslay Péter

– Amanda életrevaló, tüneményes kislány, aki jó tanuló, pont ezért álltak már ennyien mellé, hogy megfelelő körülményei legyenek – jelentette ki Zsuzsanna.

A család öt-hat éve él egy meglehetősen romos, de lakható épületben, amelynek a hátsó szobája ledőlt. Néhány napon belül jelentkezett egy zalai vállalkozó, aki egy teljes szobát rendbe tett már a házban. A segítők a marcali tüzép-telepen kifizettek már sódert, homokot és téglát, ami a felújításhoz kell, és most szállításra vár. Két kőműves is felajánlotta, hogy részt vesz a falazásban. A cél, hogy a hátsó részt is be tudják fejezni, mert akkor iskolakezdésre odaköltözhet a kislány a nagymamájától.

Fotó: Muzslay Péter

– A közműveket is intézni kell, mert az áramszolgáltató felé van tartozás, de a veszprémi érsekség felajánlotta, hogy rendezi – fűzte hozzá Zsuzsanna. – Sokan a család mellé álltak, de még több támogatásra lenne szükség. A kislánynak szeptemberre tanszerek és iskolatáska kellene, és mindenekelőtt élelmiszer. Az édesanya jelenleg dolgozik az önkormányzatnál, de nem tudni, hogy meddig alkalmazzák, bár a kisebbségi önkormányzat felajánlotta, hogy munkát keresnek neki.

Aki szeretné támogatni a tízéves kislányt és édesanyját, megteheti a 120428470194860600100009-es bankszámla számon, vagy felajánlásaival keresse Megyeriné Borovits Zsuzsannát a 30-321-6499-es telefonszámon.

Fotó: Muzslay Péter

Sokat tesznek a hátrányos helyzetű gyerekekért Az elmúlt hónapokban sok somogyi család kereste meg támogatásért az Angyalka batyuját. Megyeriné Borovits Zsuzsanna szociálpedagógiát végzett, és férjével hat éve szívvel-lélekkel a segítői hivatásnak szentelik a szabad perceiket. Gyereknapokat szerveztek községekben, illetve augusztus elejére nyári tábort terveztek. Minden hónapban foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, élelmiszereket osztanak. Niklán felzárkóztató foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. Július 13-án Somogyból visznek 15 gyereket egy állatkerti kirándulásra. Még a saját vonyarcvashegyi házukban is nyári tábor gyanánt vendégül látnak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, akiket a Balatonhoz és kiállításokra juttatnak el. Van olyan fiatal, akit felkaroltak, és az idén már szakmát szerzett, más jövőre érettségizik. Egy harmadik diák is igyekezne kitörni a nehéz helyzetéből, ezért cukrásznak tanul. Jó példákkal, pozitív visszajelzésekkel tehát szerencsére tele Angyalka batyuja.