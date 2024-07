Nem mindennapi látogató jelent meg múlt pénteken a kadarkúti Nagy utca kertjeiben. Nem az éj leple alatt érkezett és nem is tett kárt a veteményben, csak gyorsan végig ugrált mindenen. Csizmadia Gábor többször is látta az állatot.

– Ma reggel itt a járdán látta a szomszédom, de én előtte hátul a kertben. Ott volt a kukoricánál – mutatott a zöldellő tengerire a férfi. Azt mondta, utánanézett, hogy vajon miért járhat be a kertbe a kenguru. – Azt olvastam, hogy szereti a cseresznyefa levelét és itt vannak is gyümölcsfák – mutatott egy lombos növényre, amely mellett elhaladtunk, amíg a második szomszéd portájáig érünk.

Fotók: Lang Róbert

– Tegnap este a szomszéd kertjébe ment be, akinek birkái vannak. Láttam, hogy az egyik birka elkergette, egészen a villanypásztor végéig futott utána, mondta a kadarkúti férfi.

A közeli italboltban is hallottak már a szökésben lévő erszényesről. – Egyszer már megfogták, a Csiga volt az – mondta Szalai Róbert. – Csiga gyere elő! Ott kefél hátul, mondják a kadarkúti egységben fogyasztó vendégek. Majd hozzátették, hogy a raktárban a padlót tisztítja a kenguruval közelről is kapcsolatba került férfi. – Ő nem Krokodil Dundee, hanem a Kenguru Dundee – mondták nevetve, közben a férfi is megjelent körünkben.

– Elfogtam, de ott hátul a kertben. Nem tudott elfutni előlem, mert belegabalyodott az aljnövényzetbe, így meg tudtam fogni – mondta Istvánfi László, akit csak Csigaként ismernek Kadarkúton. Hozzátette: az állat egy törpe termetű erszényes. De hiába fogta meg, nem sokkal később újra elszökött.

A vendéglátóhelyről kilépve a postás is beszélt a szabadon grasszáló kengururól. – Tiszta Ausztrália ez a Kadarkút – mondta kérdésünkre az asszony.

A helyiektől megtudtuk azt is, hogy hol lakik az állat tulajdonosa, akit habár kerestünk otthon. Később telefonon értük el. Borda Róbert elmondta: akkor szökött meg a kenguruja, amikor elkészült a család kedvencének új kifutója és be akarták oda tenni.

– Most is éppen keresem, de megkértem a szomszédot, ha bemegy az udvarába, zárja be és szóljon, megyek érte – mondta a családapa. Aki hozzátette: éppen azért épült az új kifutó, hogy az erszényes állat ne tudjon meglógni, ha vihar van vagy kóbor kutyák zavarják meg nyugalmát. A Houdinit meghazudtoló képességekkel rendelkező erszényes jószágot végül hétfő este sikerült befogni.