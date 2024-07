Elégedettek a somogyi kajszitermesztők, és bizakodóak a környék pálinkafőzői is.

– Elég régóta űzöm ezt a szakmát, ilyen korai kajszivirágzás nem volt még, mint idén. Az abnormálisan korai virágzást korai betakarítás követte – mondta Gara Miklós somogytúri termelő. Hozzátette: habár attól tartott, hogy nem lesz termés ilyen korai és nagy virágzás mellett, a félelmek szerencsére nem igazolódtak be. – Mennyiségileg nálunk mindenképpen jó volt a termés – tette hozzá.

Gara Miklós megjegyezte, hogy az árak csökkentek a hasonlóan csúcsévnek számító 2022-höz képest. Elegendő lesz tehát a kajszi a kiváló somogyi pálinkákhoz.

Pach Gábor zamárdi főzőmester jelenleg is éppen az új párlatokon dolgozik. – Idén a gyümölcsből jobban állunk, mint az elmúlt két-három évben, amikor a fagy elvitte a barackot. A kajsziból különösen jónak ígérkezik a termés, és picit talán olcsóbb is lett az ára emiatt – mondta érdeklődésünkre Pach Gábor pálinkafőző, a Balatoni Kör elnöke. Hozzátette: meglátása szerint a pálinka ára elért egy lélektani határt, ami felett nem eladható már. Ő maga tavalyi áron kínálja termékeit, amelyekből jelentős mennyiséget ad el vendéglátóknak.

– A hetek óta tartó negyvenfokos hőség nem igazán kedvez a pálinkafogyasztásnak – tette hozzá. Elmondta: arra számít ő és a szektor többi szereplője is, hogy a szezon múlt heti berobbanása után a fogyasztás is fellendül a Balatonnál.

Megviseli a szőlőt



Nincs panasza a mennyiségre Tóth Tamás barcsi pálinkafőzőnek sem. – A kajszi nem fagyott el, és körtéből is szép a minőség és bőven termett, ahogy a szilva is – mondta. – Van olyan gyümölcs, amelynek kedvezett a nagy hőség és olyan is, amely nehezen viselte. A szőlő esetében fordulhat az elő, hogy érési időszakban a túl nagy hőség miatt romlik a szemek minősége. Márpedig a pálinkához fontos alapanyag a szőlő, főleg az Irsai és más illatos fajták.