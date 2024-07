A hajózási főszezon július első hétvégéjével kezdődött, ez alkalomból pedig a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) több útvonalon is sűrítette járatait. Több mint két hónapon át minden kikötőből a hét minden napján indulnak menetrendszerinti járatok és kifutnak a programhajók is. A kompokat akár félóránál is gyakrabban használhatják az autósok és a kerékpárosok, a programhajók köre pedig tovább bővült idén, a szerdánként Siófokról kifutó esti chill hajóval, valamint a péntekenként Balatonfüredről és Fonyódról induló cirkuszkavalkád gyerekhajóval. A főszezonban jóval több hajózási lehetőség várja a magyar tengerhez látogatókat, tájékoztatott a Bahart. Azokban a kikötőkben, amelyekből az előszezonban csak hétvégén közlekedtek hajók, ott már hétköznapokon is lehet élvezni az utazást. Korszerű hajóflotta és rengeteg élmény várja a nyaralókat a Balatonnál

Forrás: Bahart A tapasztalatok azt mutatják, továbbra is rendkívül népszerű az idén márciusban átadott két-két új katamarán és komp. Előbbiek a legforgalmasabb útirányokon, Fonyód és Badacsony között, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalon közlekednek. A kompok Szántódrévből 7 és 23 óra, Tihanyrévből pedig 7:15 és 23:45 között félóránként, vagy akár gyakrabban is elindulnak. Mindezeken felül 15 balatoni kikötőben elérhető a sétahajó, tizenháromban a naplemente sétahajó, ezen felül tízből gyerek-, kilencből pedig bulihajók is útra kelnek. A nosztalgiahajók is közkedveltek a Balatonnál

Forrás: Bahart A Bahart arra hívta fel a figyelmet, hogy a népszerű naplemente sétahajók a tavalyinál korábban indulnak. Péntekenként 20 órakor Siófokról, Balatonalmádiból, Balatonfüredről és Keszthelyről, szombatonként pedig, ugyancsak 20 órától, Balatonalmádiból, Balatonföldvárról, Balatonfüredről, Balatonlelléről, Keszthelyről és Siófokról futnak ki, utasaik pedig a Balaton vizén ringatózva csodálhatják meg a naplementét. A Bahart idén a kedvezményeit is bővítette: a Kajla útlevéllel rendelkező 6-11 éves gyerekek a nyári szünetben díjmentesen hajózhatnak a menetrendszerinti járatokon, a családi jegytípust pedig kiterjesztették a séta- és gyerekhajós programokra is. A fogyatékkal élők a kompok mellett ezentúl a személyhajókon is díjmentesen utazhatnak. A cég szerint a tó körüli nyári programok közül nem érdemes kihagyni a ringatózást a Balaton vizén, mert: „az élményhez hajó visz”. A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket! Forrás: zaol.hu Nyitókép, fotók; Bahart

forrás: likebalaton.hu