Ez az év is bizonyította, hogy a balatoni gasztronómia nemcsak hazánkban, de Európa szintjén is képes újítani és magas színvonalon kiszolgálni a strandételeket kedvelő közönséget. Az esemény zárásaként a vendégek a díjazott ételeket is megkóstolhatták, így még személyesebb betekintést nyerhettek a balatoni gasztronómiai élmények világába.