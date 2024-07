Milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk – énekelte stílszerűen az Ismerős Arcok Nélküled című slágerét Bozsó Bibiána Somogysárdon az alig pár hónap alatt felépült faluház szombati átadási ünnepségén, a rendezvényt családi nappal és pásztortalálkozóval kötötték egybe a szervezők.

Mint megtudtuk, a pásztortalálkozóból hagyományt szeretne teremteni az önkormányzat, a településen a megyeszerte ismert Kiss Pali bácsi ápolja az ősi mesterséggel járó hagyományokat. Ennek bizonyításaként az idős juhász a találkozón részt vevő társaival együtt a rájuk jellemző öltözetben jelent meg a pulpituson és egy pásztornótát is előadott az ünneplő közönség örömére.

A faluház építésére vonatkozó részleteket Fentő Zoltán polgármester osztotta meg. Elmondta, 300 millió forintból készült el a beruházás, 200 fős létesítmény költségei nagyobbrészt pályázati forrásból álltak össze, a munkálatokhoz Somogy Vármegyei Önkormányzattól révén is kaptak támogatást. Az új faluházat az átadóünnepségen Móring József Attila országgyűlési képviselő kiváló minőségűnek, Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke európai szintűnek nevezte.

Az ünnepi műsor színvonala is felnőtt a közösségi házhoz: Bozsó Bibiána nagyon szép éneke, az óvodások bájos összeállítása és a helyi nyugdíjasklub örömtánca méltán ragadtatta tapsra a nézőket, míg a Jó Laci Betyárra is sokan voltak kíváncsiak. A nagy meleg nem riasztotta el a késő estébe nyúló, kinti programok részvevőt sem, akik között szép számmal voltak más településekről érkezők is.