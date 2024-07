Bébire a Rákosi-korszakban nehéz sors várt, a nagyvilági díva képe nem illett a kommunizmus ideológiájába. Életének hátralévő szakaszáról keveset tudunk. Egyes hírek szerint a vallásba menekült és idegösszeomlása is volt, de elképzelhető, hogy ez a hír is csak a kommunista propaganda részét képezte. Halálának pontos dátuma ismeretlen. Bertha Bulcsú egyik balatoni írása szerint 1971-ben még levelet küldött Szepezdre Madridból. Németh Ferenc szepezdi helytörténész birtokában van az a levél, amelyet 1978-ban írt szepezdi barátnőjének Bébi, szintén Spanyolországból.

Kosztolányi Dezsőné korunk legismertebb kaméliás hölgyeként emlegette, valóban színes egyénisége volt korának. Férfiak párbajoztak érte, egy hódolója öngyilkos lett miatta, nagyon jó viszonyt ápolt Ka­rinthy Frigyessel, aki az Utazás a koponyám körül című művében örökítette meg a pesti éjszaka korabeli sztárját. De írt róla Karinthy Ferenc is, a Baracklekvár című novellájában: „a régi pesti éjszakai élet egyik híres vagy inkább hírhedt alakja: még most is gyönyörű, karcsú, elegáns asszony, de igen szabad szájú és szabados viselkedésű”.

Valószínű, hogy emigrált 1945 után

Az egykori Heinrich-kúriát később államosították, a MÁV, majd a pedagógusok üdülője lett, Becker Bébi pedig nagy valószínűséggel 1945 után emigrált. Az 1960-as évek írásos emlékei szerint akkortájt már Madridban élt. Korának ünnepelt sztárja, akit mindenki ismert szerte az országban és még azon is túl, elfeledve hunyt el, hazájától távol. Halálozásának dátuma ismeretlen, és az emigrációban töltött esztendőkről sincs igazán ismeretünk, ennek ellenére, Balatonszepezden – ma már a Bébiről elnevezett szállodaként működő – egykori házát még mindig úgy említik, hogy a Becker Bébi nyaralója…