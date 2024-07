– Meghatározott hány gramm súlyú lehet, milyen méretű, de az is, hogy milyen anyagokat használhatok hozzá, így a festék összetétele is adott, sorolta a kritériumokat Albert László. Korábban már részt vett egy projektben, amely a 100 festő a békéért címet viselte, így egy kis méretű képe körbeutazta már a Földet, de még nem hagyta el. Az alkotó azt is elárulta, hogy nem csak a tudomány segítése a cél a festménnyel. – Szeretnénk, ha épségben visszajönne a festmény és úgy tervezem, hogy ez a kép egy nagy Földön maradó festmény része lesz. Tehát, ha visszatér épségben együtt egy jótékonysági aukcióra bocsátjuk, amely bevétele rászoruló gyerekeket támogat majd, mondta Albert László.

Fotó: Kovács Tibor

Az alkotó már elkezdte a felkészülést a munkára, s alaposan megtervezte a világűrbe tartó képet. – A projekt neve Genesis, ami egy bibliai idézet, a résztvevők pedig a materiális dolgok emberei, tudósok, mindenképpen szeretnék DNS láncot, szimbólumot az űrkutatással kapcsolatban. De nagyjából már összeállt nekem fejben a koncepció, csak össze kell raknom, hogy térben és súlyban is megfelelő legyen, mondta. Hozzátette: a világűr és a körülöttünk lévő világ mindig is érdekelte, de ilyen témában még nem készített képet. S nyilván nem is szakértője a tudományterületnek, ennek ellenére alaposan beleásta magát a témába. – Alaposan igyekeztem felkészülni erre a feladatra, ebben nagyon sokat segített Mátyás Bence, kutatásvezető. De megnéztem minden hozzáférhető adatot, amit lehetett, videókat. Viszont, ha van kérdésem, akkor válaszol és úgy elmagyarázza, ahogy én is laikusként értem, fogalmazott a festőművész.