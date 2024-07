– Szerintem fontos döntés a kamionstop felfüggesztése, ez nálunk öt kamiont is érint – mondta Szalkai Tamás kaposmérői egyéni vállalkozó. – A sofőrök védelme, egészsége érdekében született a döntés. Könnyen elképzelhető, hogy mit él át az a járművezető, aki egy felforrósodott parkolóban várakozik a kamionjában. Az emberi szervezet nehezen viseli a mostani hőséget.

A nehéz-tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása július 13-án 15 órától július 14-én 22 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstopot a kiemelkedően magas hőmérséklet miatt az éjszakai időszakban szombat 22 óra és vasárnap reggel hat óra között felfüggesztik, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a távirati irodával. Szalkai Tamás kiemelte, hogy a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete kezdeményezte a kamionstop felfüggesztését. E révén az áru hamarabb célba érhet, megőrizhető a termékek minősége, s nem fordulhat elő az a helyzet, hogy a sofőr lakásától nagyjából száz kilométerre kénytelen-kelletlen várakozik a hőségben. A hetesi Kapos Ternero Kft. három éve az egyik nagy hazai fuvarozócéggel áll kapcsolatban. Hetente két alkalommal visznek tőlük borjú-, birka- és bárányhúst, legutóbb a szállítmány 90 százaléka friss áru volt, a többi pedig fagyasztott termék.

– Budapesten kívül Debrecenbe és Győrbe is jutott az élelmiszerből – mondta Juhász Pál ügyvezető igazgató. – A hús különösen érzékeny a hőmérsékletre, a hűtési láncnak nem szabad megszakadnia.

Dévai Miklós, a kaposvári Lamello Kft. társigazgatója elmondta: a bútorokkal megrakodott kamionokat hetente egy-két alkalommal indítják útnak. Bár közvetlenül a hétvégi, éjszakai felfüggesztés nem érinti a társaságukat, mégis hasznosnak tartja a döntést.

– Nekünk is van egy saját kamionunk és a hőség miatt úgy döntöttünk, hogy legközelebb jövő kedden a szokásos egy helyett két sofőr megy Ausztriába – mondta.

– Így egy körben megoldják az utat és nem kell a fülkében várakozni, s a lerakodás után máris jöhetnek haza.

Fotóillusztráció: MW

Külön hozzák a tejet és a felvágottat



– A tejet és a tejterméket naponta reggel hét és fél nyolc között hozza a hűtőteherautó, egy másik járművel a felvágott érkezik – mondta Kerekes András, a kaposvári Bajcsy Csemege Kft. ügyvezetője. – Az üzletünkben összesen öt nagy hűtő üzemel, amelyben a húst és a tejtermeket tároljuk, ezen kívül öt üdítős hűtő is működik. Boltunk nyitás óta klimatizált, igyekszünk folyamatosan kellemes hőmérsékletet biztosítani, sok ember ebben a hőségben fáradékonyabb lehet.

Szabó Bence László, a bolhási Szabó Busz-Hungary Kft. ügyvezetője szerint logikus a kamionstop felfüggesztése. Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője megérti a teherszállítók problémáit. Vállalkozásuk 11 autóbuszt tart fenn és mindegyik klimatizált. A hőség ellenére náluk sincs pihenő: a helybelieket pénteken öt somogyi településről egy-egy napos kirándulásra szállítottak a Balatonra és a munkásjáratokon kívül szombaton az egyik buszuk Erdélybe indul.