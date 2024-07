– Felújítjuk az első és a második emeleti vizesblokkot, a munkát hétfőn kezdték el a kivitelezők – mondta Némethné Hegyi Bernadett, a balatonboglári általános iskola igazgatója. – A Siófoki Tankerület és a helyi önkormányzat segítségével valósul meg az építkezés, amely csaknem 25 millió forintba kerül. A szakemberek ennek során kicserélik a csöveket és új burkolatot is kapnak az első és második emeleti helyiségek.

Tallián Zsolt, a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) gazdasági vezetője közölte: összesen 10 tanintézményt érint a nyári felújítás, s tanévkezdésre mindenhol befejeződnek a munkák. A kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola két tantermében a régi helyett új, laminált parkettát tesznek le, a kadarkúti Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskolában a két emeletet összekötő lépcsőház lépcsőfokait javítják ki és a lépcsőfelületek burkolatát is cserélik. Az Eötvös Loránd Műszaki Technikum Virág utcai tanműhelyében két termet tesz rendbe a kivitelező, a festés és a három vizesblokk karbantartásán kívül 42 homlokzati nyílászárót cserélnek ki, s a fűtést is korszerűsítik. Utóbbira csaknem 8,3 millió forintot fordítanak.

A Gépész Pázmány utcai parkolójában 15 nagy teherbírású csapadék- és szennyvízcsatorna-fedelet cserélnek ki, a nyári felújítássorozat a Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskolát is érinti. A B12-es tanteremben elengedhetetlenné vált az elektromos hálózat, illetve a belső informatikai hálózat karbantartása. Ezen kívül 900 négyzetméternyi falfelületet is kifestenek, a korábbi beázások miatt a mennyezet is javításra szorul. A közgazdasági technikumot is építő csapat vette birtokba: a B épületben a mellékhelyiségek karbantartása ad feladatot, továbbá épületgépészeti javításokkal is foglalkozik az építőcsapat.

– A Barcsi Szakképző Iskolánk is bekapcsolódott a projektbe, a megkopott parketta helyére 320 négyzetméteren új burkolatot raknak le – mondta Tallián Zsolt. – A nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnáziumban részben a tükörterem padozatának javításán kívül a meghibásodott lámpatestek karbantartását is elvégzik. A helyi szakképző iskolában 305 négyzetméteren csiszolják a kopott parkettát.