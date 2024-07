Bánki Károly ötletgazda elmondta: húsz éve mindig azon töri a fejét, hogyan tudná a Balatont népszerűsíteni, ebbe pedig próbál minél több emberbevonni.

– Láttam olyan tengerparti hintákat, amelyek szelfipontként üzemelnek, gondoltam miért ne lehetne itt a vízparton, az öbölben is ilyet felállítani, ahol még a fa ágai is adták a jó helyszínt – mesélte a pécsi Bánki Károly. Hozzátette: Schaller Emil fonyódi lakatosmester és a boglári Augusztin Kft. segítségét kérte és közösségi összefogással valósította meg a hintát. A köteleket maga függesztette fel pontosan úgy, hogy a hintázók láthassák a csodálatos Badacsonyt és a tanúhegyeket.

– Az volt a célom, hogy kis költséggel a lehető legnagyobb élményt nyújtsuk a közjónak, nagy örömömre gyerek és felnőttek egyaránt használják a hintát, a hétvégén budapesti, tolnai és északi parti turisták is kipróbálták – tette hozzá. Bánki Károly megjegyezte: esténként leszereli a hintát és másnap reggel felteszi. Csütörtöktől vasárnapig bárki kipróbálhatja. Megemlítette azt is, hogy kért írásos engedélyt az önkormányzattól is a hinta miatt.