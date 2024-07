Lehet-e sikeres balatoni szezon fesztiválok nélkül? Ez a kérdés is felmerült néhány nappal ezelőtt, amikor helyi vállalkozások tulajdonosai, vezetői beszélgettek arról, vajon mit hoz a jövő? A kérdés az új helyzetben is aktuális, hiszen a balatoni turizmus mutatószámai pozitív jeleket küldenek, de ugyanakkor a korábbi status quo felbomlani látszik. Akik például a fesztiválok számának növelésében látják a szebb jövőt, azoknak nemcsak a „hangerővel”, a lakossági ellenállással kell számolniuk, hanem azzal is, hogy ha nagy projekteket hoznak a tó partjára, akkor ugyan megnő a helyi önkormányzati bevétel, de az ilyen típusú rendezvényekről úgymond kiszorulnak a helyi vállalkozások, mert a projekt komplexen érkezik.

Ebben a helyzetben máris igaza van Pach Gábor barátomnak, a Balatoni Kör elnökének, a zamárdi Fenegyerek Pálinka tulajdonosának, aki csapatával együtt szinte az egész életét tette fel arra, hogy ha már a Balatonon szerveznek rendezvényeket, akkor vonják be a balatoni vállalkozásokat, az itteni éttermeket és a helyi borászatokat is. Ettől csak „féllépésnyire van” Biró Norbertnek, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének, nem mellesleg a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnökének az „elvárása”, miszerint minden somogyi vendéglátó tartson dél-balatoni vagy legalább balatoni bort is.

Ennek az elvárásnak persze meg lehetne felelni, ha például a nagy balatoni fesztiválokra „beengednék” a helyi vállalkozásokat. Erre – egyelőre – nem sikerült elfogadható megoldást találni. Lássuk be, szakmailag nem is könnyű!

A másik lehetőség, ha maguk a balatoni önkormányzatok és vállalkozások fognak össze, s szerveznek akár tízezres fesztiválokat az állandó lakosok igényeit is figyelembe véve.

Lehet aztán egy harmadik megoldás is, amikor az egyébként évtizedek óta turizmusból élő helyi önkormányzat csak tilt, szigorít, bezár, amivel hamarosan tönkreteszi a saját helyi vállalkozóit is, s elesik százmilliós bevételektől, aztán a település egy idő után szép lassan elcsendesül, mert elnéptelenedik…