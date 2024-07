– Ez jó volt, ez jó volt, ez fantasztikusan jó volt – skandálta kicsi és nagyobb gyermek együtt a tábor zárónapján a szennai sportcsarnokban, majd Kisiván Csaba plébános segítségével idézte fel a tábor egyes napjának eseményeit. – Olyan történeteket ragadtunk ki a Bibliából minden nap, amelyekben gyermekek is szerepelnek. Ezeket a jeleneteket keltettük életre, vagy mese, vagy rövid jelenetek formájában, és a nap további programjai is a történetekhez kapcsolódtak –mondta el.

Mózes, Dávid és Góliát, Sámuel, valamint a kenyérszaporítás történetén keresztül élték át a gyerekek a szeretet, megértés, a türelem, a jóság, az elfogadás, az egymás iránti figyelem érzését. A korábbi években is nagy sikerrel futó Riska tábor gondolatmenetét követve, a résztvevők csapatokat alkotva járták végig a szervezők által kijelölt próbákat, amelyek közt ügyességi és játékos feladatok is voltak a szennai sportcsarnokon kívül a skanzenben is.

- Az egyik barátom javaslatára jöttem el a táborba, a barna búgócsigák csapatát erősítettem. Minden nap zenével és zászlófelvonással indult a nap, és mi szereztük a legtöbb pontot a héten, a focibajnokságot is megnyertük – mondta el lapunknak a negyedikes Babos Bertalan.

Csapattársai, Csontos Hanna és Csontos Márton már nem először járnak a táborban. – Az a jó, hogy itt nem lehet unatkozni, a szervezők mindig kitalálnak valamit. A hőség ellenére jól bírtuk, vízipisztolyoztunk is, és még frissítő locsolás is volt. Jövőre, már én is a segítők közé tartozhatok – mondta a hatodikos Marci.

– A tábort a plébániánk közössége szervezi, amelyből a fiataltól az idősebbekig mindenki kiveszi a részét. A programok elsősorban az 1–6. osztályosoknak szólnak, a 7–8. osztályosok – az úgynevezett lótifutik – is aktívan segítenek a héten, ők azok, akik arról gondoskodnak, hogy minden a helyén legyen, Az ifjúsági csoport, a középiskolások a csapatok vezetői, az ő közreműködésük nagyon fontos a táborban. És nélkülözhetetlenek a hitoktatók, valamint azok az önkéntes segítők is, akik akár a konyhában, vagy a sportcsarnok rendbetartásában segítkeznek – tette hozzá Kisiván Csaba.

