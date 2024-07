Különleges szállások, naponta új kalandok

A gyerekek igazi jurtában alszanak, vastag falak közt, ahol a szellő hűsíti az éjszakát, és reggel a madárcsicsergés ébreszti őket. A Fonyódligeti Erzsébet-táborban mindez valóság! A 10-10 fős ikersátrak modern kialakításúak, USB töltőpontokkal felszereltek, és minden altábor saját zuhanyzós vizesblokkal rendelkezik. Itt a kényelem és a kaland kéz a kézben jár.

A tábor programjai között mindenki megtalálja a kedvencét. Vízparti kalandpark, focibajnokságok, röplabda-mérkőzések, sárkányhajózás és még élő csocsó is van. A bátor kalandorok kipróbálhatják az íjászatot, vagy részt vehetnek egy izgalmas Exatlon-pályán. A kreatív lelkek kézműves foglalkozásokon alkothatnak. A Fonyódligeti Erzsébet-tábor minden sarka a kalandot és a felfedezést sugallja.

Találkozás a mindennapi hősökkel

Épp a Hősök Napján látogattuk meg a kisdiákokat, amikor a tábor különleges vendégei a rendvédelmi szervek és a mentőszolgálatok képviselői voltak. A gyerekek találkozhatnak a magyar honvédséggel, a rendőrséggel, a tűzoltósággal és még sok más hősünkkel, akik izgalmas bemutatókkal készülnek. Sarkadi Jolán Léda és Jósánszki László, a tiszacsegei Fekete István Általános Iskola diákjai különösen élvezték a katonák által szervezett lézerharcot és a tűzoltósági bemutatót.

Mindketten először táboroznak itt. Léda lelkesen mesélte, hogy a honvédség bemutatója és a lézerharc voltak a kedvencei. László számára pedig a tűzoltósági bemutató jelentette a csúcspontot, ahol maga is kipróbálhatta a tűzoltást. Mindketten alig várják, hogy újra visszatérhessenek.

Egy pedagógus szemével

Szabó Orsolya, a tiszacsegei Fekete István Általános Iskola pedagógusa 33 diákjával érkezett a táborba.

"Először vagyunk itt, és a gyerekek már most imádják! A jurtaszállások különleges élményt nyújtanak, és a rengeteg program közül mindenki megtalálja a kedvencét. A táborozás igazi csapatépítő élmény, ami segít jobban megismerni egymást az iskolán kívül is."

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor nem csupán egy tábor, hanem egy varázslatos hely, ahol minden nap új kalandokat és barátságokat hoz. A Balaton közelsége, a modern jurtaszállások és a változatos programok mind garantálják, hogy itt töltött idő felejthetetlen legyen. És ahogyan a pedagógus is fogalmazott, itt úgy ismerhetik meg egymást az itt nyaralók, ahogy arra az iskola keretein belül nem lehet.