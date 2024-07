Ha még egy megjegyzést is fűzhetek hozzá, a nyaralási luxus számomra nemcsak a szolgáltatások minőségét jelzi, hanem az emberi hozzáállást is a vendéghez. Nagy karriert futott be egy fiatalember története, akit a napokban egy balatoni strandon ért kellemetlen élmény. Rendelt, és kapott egy cappucinót, majd véletlenül helyet foglalt az egymást érő asztalok közül az egyiknél. Több se kellett erre, egy másik büféből kirontott az eladó, és ráripakodott, hogy ott fogyasszon, ahol vásárolt. A vendég készségesen elismerte a tévedést, ám a hangnemen megrökönyödött.

Egy gazdasági portál tette közzé a történetet, és az olvasók rögtön példálóztak a külföldi esetekkel. Az egyik hozzászóló felidézte, hogy amikor egy görögországi étterembe tértek be társaságával, bár nem volt foglalásuk, a személyzet készségesen hozott és terített a számukra egy pluszasztalt, ahol mindenki elfért. Más egy külföldi útján rosszabbat tapasztalt, mert hiába fogyasztott a társaság jó része, az a társuk nem ülhetett le a vendéglátóhelyen, aki történetesen nem kért semmit. Így aztán a többiek is távoztak.

Helyet találni nyaraláskor is fontos tényező, mert általában is igaz, hogy az emberek üléspontja határozza meg az álláspontját. Csak ne csüccsenjünk fenékre az árak színvonala láttán, legyen szó hazai vagy külföldi üdülőhelyről egyaránt.