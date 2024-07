Az autóhifiket nyolc kategóriában mérték, száz decibel alatt nem is nagyon lehetett labdába rúgni. A tuning szerelmeseinek szerveztek kipufogó hangnyomás versenyt is, ebben a versenyszámban is többen elindultak. Volt, aki tényleg komoly hangorkánt tudott előállítani a motor bőgetésével, de olyan is, akit még a rendőr is megdicsért volna a szabálykövető kipufogójáért. A versenyszám értékelése során az is kiderült, hogy a dízelfüstnek nincs hangja, így hiába borítja fekete füstbe a környéket az autó, ha azt csendben teszi.

A hangszóró hajító verseny, a pusztító hőség ellenére nagy népszerűségnek örvendett, elindult rajta a környék apraja-nagyja, noha a lökés és a dobás közti különbség azért többeknél kiigazításra szorult.

A szervezők igyekeztek mindent megtenni az autósok kényelméért, és a hőség ellen teherautó platóból kialakított medencével és focikapuból újragondolt párakapuval védték a vendégeket.

A találkozón a lelkes amatőrökön kívül igazi profik is részt vettek. Érkezett az eseményre olyan autó, ahol a sofőrnek alig volt helye a sok hangszórótól, de olyan pick up is, aminek a teljes hátsó része hangszórókból állt. Ő ezzel az egyetlen autóval eseményhangosításokat is szokott vállalni a résztvevők elmondása szerint.

A találkozó a versenyek eredményhirdetésével, és tombolasorsolással ért véget szombaton.