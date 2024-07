Az apró fekete bogarakat a lámpa fénye vonzza és a nagy hőségben próbálnak hűvösebb helyre behúzódni.

– Tele vagyunk apró fekete bogarakkal. Beözönlenek a lépcsőházba, majd ott elpusztulnak. Többlapátnyit söprök össze naponta – mondta lapunknak egy takarítónő, aki a Honvéd utca egyik háztömbjében dolgozik. Hozzátette: az ott lakók jelezték neki, hogy a lakásokat is ellepték az apró bogarak, a panellakásokban is több futrinkát porszívóznak össze rendszeresen. – Volt egy édesanya, aki azt mondta, hogy kislánya nagyon undorodik a bogaraktól, így naponta seper össze, hogy nehogy eggyel is találkozzon – jegyezte meg a takarítónő.

Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója, közismert entomológus a Somogyi Hírlapnak elmondta: ezektől a bogaraktól nem kell félni, teljesen ártalmatlanok. Szerinte gabonafutrinkákkal találkozhattak a lakók a lépcsőházakban. – A jelenség oka, hogy ezek a bogarak ilyenkor tömegesen rajzanak és a fényre mennek, ez vonzza őket a társasházak közös tereibe és a lakásaiba. Ugyanakkor az is közre játszhat, hogy a nagy hőségben próbálnak behúzódni védettebb helyekre – tette hozzá az entomológus. Kiemelte: bár a gabonafutrinka manapság kisebb jelentőségű, de egykor a gabonafélék egyik legjelentősebb, érzékeny károkat okozó kár­tevője volt. Nagy tömegben gyepeken és a szántóföldeken fordulnak elő. – Nem védett rovar, és tud repülni, ellenben a magyar futrinkával – jegyezte meg Ábrahám Levente.

– A gabonafutrinka a futóbogarak családjába tartozik, rendkívül népes kártevő, permetezni kell ellene – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök. Hozzátette: egyre több helyen jelenik meg az ázsiai márványos és a vándorpoloska az otthonokban, amely szívesen szívogatja a növényeket és gyümölcsöket, és sérülést okoz a termésen. – Különböző deltamethrin vagy acetamiprid hatóanyagú szerekkel kell permetezni ellenük, hogy ne okozzanak nagy kárt – jegyezte meg Tóth István.