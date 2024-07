A Nagyberki mellett, festői környezetben fekvő Mosolyvölgy adott otthont a vármegyei nyugdíjasszövetség múlt héten megtartott elnökségi ülésének, ahol a közelmúltban lezajlott önkormányzati választások szövetséget is érintő eredményeiről, kiemelten is a Somogyért Egyesület gyengébb szereplésének okairól ejtettek szót a részvevők. Mint ismert, az elmúlt ciklusban az egyesület színeiben Stikel János, a szövetség elnöke is tagja volt a vármegyei közgyűlésnek. Azonban az egyesület legutóbb csak egy mandátumot szerzett, ezért a nyugdíjasoknak októbertől nem lesz közvetlen képviseletük.

Az értekezleten az őszi elismerésekről döntöttek, majd a nemrég befejeződött kulturális bemutatók továbbjutóiról és a vármegyei gálákkal kapcsolatos kérdésekről egyeztettek. A rövid értékelésből megtudtuk, hogy a 7 kistérségi rendezvényen 117 műsorszám szerepelt. A testület az október 12-i csurgói és az október 26-ai tabi, vegyes műfajú vármegyei gálára 25-25 produkciót juttatott tovább.

Elhangzott, hogy ismét megrendezik az egyházi énekek ökumenikus találkozóját a kaposvári evangélikus templomban július 27-én, míg a katonadalok találkozóját és az elismerések, díjak átadását Taszáron rendezik meg szeptember 28-án. A Reuma-kúra a kevés jelentkező miatt elmarad, az Ezüst nyár szépkorúak táborát, szeptember 8–14. között tartják meg Balatonszemesen, ugyanitt találkoznak a nyugdíjasszervezetek vezetői 15–16-án.