Tíz nőstény birka helyettesíti a benzin-meghajtású gépeket az E.ON toponári naperőművében

A bárányok jelenléte számos előnnyel jár: karbonsemleges üzemanyaggal működnek, nem tesznek kárt a napelemekben kavicsfelverődéssel, nincs károsanyag-kibocsátásuk, de trágyázzák a talajt

Az állatokat árnyékos akol és itató várja az őrzött területen

Az E.ON más természetbarát megoldásokkal is kísérletezik: két erőművének falára molnárfecske-fészkeket és denevérodúkat telepített, egyes telephelyein pedig méhlegelőket alakított ki

A napenergia is lehet még zöldebb: benzinmotoros fűnyírók helyett bárányok nyírják a füvet az E.ON toponári naperőművének területén. Az öko-fűnyírás bevezetése költségcsökkenést is jelent, de sokkal többet nyom a latban a fenntarthatóság. A kaposvári városrészbe telepített bárányok közreműködésével ugyanis a napelemek által termelt megújuló energia még tisztábbá tehető.

A földre telepített napelemek alatt a füvet rendszeresen nyírni kell, hogy az energiatermelés hatékonysága a maximumon legyen. A fű röviden tartásával meg kell előzni a napelemek beárnyékolását és az elszáradó fű okozta esetleges tűzveszélyt is. A fűnyírást eddig – alkalmanként 25 liter benzin felhasználásával - benzinmotoros fűkaszával és fűnyíró traktorral végezték. Ahova a kasza és a traktor nem ér el, ott vegyszeres gyomirtást alkalmaztak. A gépek és vegyszerek helyébe lépő bárányok bevonása számos előnnyel jár: a birkák karbonsemleges bioüzemanyaggal, azaz fűvel „üzemelnek”, nemcsak legelik, hanem tapossák és trágyázzák is a gyepet. Mindemellett a környezetre is jobban vigyáznak: nincs károsanyag-kibocsátásuk, nem kapcsolódik hozzájuk mikroműanyag-szennyezés, mint például a fűkaszák használatakor, és szemben a gépesített fűnyírással, kőfelverődést sem okoznak, azaz nem tesznek kárt a napelemekben.

A tíz bárányt – akik valamennyien szelíd jerkék, azaz nőstények - egy nagyobb, 150 egyedet számláló nyájból kapja kölcsön az E.ON napelemparkja tavasztól őszig. A 24 órában őrzött, bekerített naperőművi területen biztonságban lesznek, és arra is lehetőség nyílik, hogy a mindennapjaikat nyomon kövessék. Ha egy aszályos periódusban kevesebb a fű, átmenetileg csökkenteni lehet a létszámot, ha pedig sok eső esik, és bővebb a táplálék, újabb állatokat is kihelyezhetnek melléjük. A komfortjuk érdekében itatókat és árnyékos akolt is létesítettek, hogy bármilyen az időjárás, mindig otthonosan érezzék magukat. Télen a fű nem nő, így legeltetésre sincs szükség, ezért az állatok a téli szünetben csatlakoznak a telet a hodályban töltő nyájhoz, majd tavasszal újra felveszik a „szolgálatot”.