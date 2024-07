Alig van már magyar eper és málna

A rózsaszín Terminátor csak egy jól kitalált történet, de a globális felmelegedés valós és veszélyes események sorozata: az amerikai CNN televíziónak korábban arról panaszkodtak a gazdák, hogy az előző évekhez képest mennyire más lesz az idei termés barackból, szamócából és szilvából. A kutatások azt mutatják, hogy az olyan ingadozó időjárási események, mint a szélsőséges hőség, a szárazság és a hirtelen fagyok, megterhelhetik a gyümölcsfákat, ami befolyásolhatja a növény cukortartalmát, savasságát és általános ízét. Egyes gyümölcsök nem maradnak frissek, és stressz hatására kevésbé édesek vagy fanyarrá válnak. Ezzel párhuzamosan az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrég közzétett egy jelentést, amely rávilágított az élelmezésbiztonságot veszélyeztető súlyos éghajlati kockázatokra is. A jelentés szerint az élelmiszer-termelésre gyakorolt éghajlati hatások (különösen Dél-Európában) a vidéki és tengerparti megélhetésre, a földhasználatra, a szociálisan sérülékeny lakosság egészségére és a tágabb értelemben vett gazdaságra is kiterjedhetnek már most is. De ne gondoljuk azt, hogy csak a déli régiókban van nagy baj!

Magyarországon az eper mellett a málnatermelés is drasztikusan csökkent.

A statisztikák azt mutatják, hogy a málnatermelő területek fokozatosan fogynak itthon is: a ’80-as években 7000 hektáron termeltek itthon málnát, az ezredfordulóra már csak 1200–1400 hektáron, négy-öt éve már csak 100 hektáron. A termelés pedig ebben az időszakban 40–60 ezer tonnáról 6–800 tonnára zuhant.

Idén azért még van jó fagyi

Éskovács Péter szerint az aggasztó számadatokat vég nélkül lehetne sorolni, egyelőre azonban nincs vészhelyzet a fagylaltok piacán. Ezt bizonyítja az idén májusban megrendezett Balaton Fagyija 2024 választás is, amelyre idén 20 fagylaltot neveztek be. Ezek készítői különösen jól prosperálnak, e balatoni fagylaltozók többsége az országos átlagnál is jobb minőséget kínál. Az idei év győztese a balatongyöröki Promenád Kávéház lett, a „Balatoni mámor” nevű fagylaltja mindenkit elbűvölt. A Vadócz Jenő által készített diófagylalt vörösboros fügeöntettel és karamellizált dióval nemcsak ízében, hanem ötletében is újító volt. A dió helyi forrásból, Gyenesdiásról származott, míg a füge a györöki laposfüge ötlete alapján készült, amit egy közelben található díjnyertes balatoni vörösborral gazdagítottak.