A büntetett előéletű, a marcali járásban élő férfinak régóta nézeteltérése volt falubeli ismerősével, ezért 2023 szeptemberében az esti órákban a házához ment, majd a magával vitt szivacsot meggyújtotta, és az ablakon lévő műanyag redőnyhöz nyomta. Miután látta, hogy a redőny égni kezd, távozott, azonban tűz rövid időn belül magától kialudt anélkül, hogy a közelben lévő tárgyak meggyulladtak volna, de a sértettnek még így is 100 ezer forintot meghaladó kára keletkezett. A férfi más bűncselekményeket is elkövetett a lakókörnyezetében: 2023 novemberében egy külföldön élő tulajdonos házának egyik ablakát benyomta, majd a háziak engedélye nélkül hosszabb ideig a lakásban tartózkodott, illetve kétszer lopott is a helyi önkormányzat által fenntartott veteményes kertből. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfi ellen felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására, és a bűnismétlés megakadályozása érdekében pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.