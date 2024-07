A falugazdász feladatokat már az előző évszázadban is több, különböző formában működő szervezet látta el, ám ez a rendszer 1948-ban azonban a mezőgazdaság szocialista átszervezésének következtében összeomlott. A rendszerváltást követően a magángazdaságok megjelenésével szükségessé vált a gazdákat és a kormányzati irányítást egyaránt segítő szervezet kialakítása. Az akkori kormány 1994. március 1-jével állította fel újra a falugazdász-hálózatot – a Földművelésügyi Minisztérium megyei hivatalai keretében –, melynek alapvető célja volt a privatizáció keretében földhöz jutott gazdák támogatása. A falugazdászok 1995-től az Agrárkamarához tartoztak, 1999-től ismét visszakerültek a minisztériumhoz, majd 2007-től a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Az uniós csatlakozás kapcsán a falugazdászok tevékenysége is átalakult, hiszen legfontosabb feladatuk a termelők támogatáshoz jutásának elősegítése lett. A hálózat fennállásának huszadik évfordulója komoly változást hozott a falugazdászok életében, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a kormány által kötött megállapodás értelmében 2014. január 1-jével a falugazdászok újra visszakerültek oda, ahová tartoznak, a Kamarához. A múlt évben indult új Közös Agrárpolitika és az egyre szigorodó uniós előírások, valamint a pályázati lehetőségek bővülése miatt szükség volt arra, hogy a falugazdászok nagyobb létszámmal és kibővített feladatkörrel segítsék a gazdákat. Az idén 30 éves falugazdász-hálózat az idei létszámbővülésnek köszön immár 700 fővel és folyamatosan bővülő szolgáltatási skálával segíti a mezőgazdasági termelők életét.

Tíz egységes kérelemből hetet minden évben a kamarai falugazdászok segítségével adnak be a gazdálkodók, így az elmúlt 10 évben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában működtek közre. Az idei egységes kérelmek beadási időszaka április 10-én indult, amelynek keretében 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehetett támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A 2024. június 10-i határidőig 159.551 kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz, ennek mintegy kétharmadát, 104.477 darabot a NAK falugazdászai segítségével nyújtották be a gazdálkodók.