Az impozáns építmény látványterveit a 30. Horvát-Magyar Barátság Napja és a Szent Anna-napi búcsú alkalmából szervezett ünnepségen mutatták be a hétvégén. Kelei Zita, Őrtilos polgármestere elmondta: a horvát településsel hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápolnak, több projektet és programot is megvalósítottak már. A hídépítés az egyik legnagyobb közös beruházásuk lesz.

– Gyalogosok és kerékpárosok használhatják majd, de egy turisztikai attrakció is lesz a fából épülő híd – emelte ki Kelei Zita. – Az első szinten lehet majd közlekedni a két ország között. A másodikon horvát és magyar vendéglátó egységeket alakítanak ki, a harmadikon, a panoráma szinten, kilátós látványterasz épül. A hídra a következő uniós ciklusban, 2027-ben pályáznak a horvátok. A beruházást a magyar kormány is támogatja, ezt Latorcai Csaba a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára is megerősítette a rendezvényen – mondta az őrtilosi polgármester.

Fotó: Katona Tibor/MTI

Kelei Zita arról is beszélt, a hétvégi eseményt az 1994-es határnyitás tiszteletére szervezik meg évről-évre. Harminc évvel ezelőtt történt az, hogy az elcsatolás után a horvátok átléphettek Magyarországra, és megnézhették földjeiket, szőlőterületeiket. A jubileumi eseményen egész nap kulturális programokkal, finom ételekkel várták az érdeklődőket Őrtilosban és Légrádon is. A két település között kettő hajóval szállították a résztvevőket. A vízi járművek megállás nélkül dolgoztak. A rendezvényre legalább több mint 4000 ember volt kíváncsi.

Eddig hajóval közlekedtek Őrtilosnál.

Új dimenzióba lépett a két ország kapcsolata harminc éve

– Magyarország és Horvátország barátsága nem csak harminc évre tekint vissza, a két országot ezeréves kapcsolat köti össze, melynek mindig voltak fénypontjai, örömei és nehézségei – mondta Latorcai Csaba.

– A két nemzet számtalan küzdelmet vívott együtt. Harcolt a tatárok és a törökök ellen is. Több mint harminc éve azonban új dimenzióba jutott a kapcsolatunk, hiszen Magyarország szinte elsőként állt a függetlenségét vívó Horvátország mellé és segítette a legújabb-kori állama megteremtésében – emelte ki. Hozzátette, hogy Magyarország Horvátország európai uniós csatlakozásának is élharcosa volt, s amióta szomszédunk az EU tagja, új lehetőséget kapott mindkét állam a kapcsolatok fejlesztésében.