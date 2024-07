– Attól függ, hol találkoznak vele. Talán egy védettebb, zártabb közegben – mint például óvodánk, iskolánk –, fogékonyabbak, mint a nem egyházi intézményben oktatottak – mondta a lelkipásztor.

– Persze ellenpélda is van bőven. 2013-tól 10 éven át hitoktatóként állami iskolákban is jelen voltam, és sok öröm és áldás ért. Láttam a lelki éhséget, a kíváncsiságot a szemekben és az arcokon, ezek mind az én személyes hitemet is erősítették.

Hogy avítt-e? Teljesíthetetlen? A legnagyobb parancsolat Jézus szavai alapján: szeress! Szeresd Istent, a másikat és magadat is! Ez a minimum, amely egyszerre maximummá lesz. Hogyan válna ez letűnt, avítt, megkopott tanná? Hatalmas ajándékunk az örök, változatlan Ige. A nyelvezet újult, a Károli-féle fordítás helyett vagy mellett ma már Fiatalok Bibliáját is kezünkbe vehetünk, nekem is van. A kreatív Bibliába jegyzetelni, rajzolni lehet, ez is kedves. Isten minden korosztályhoz képes szólni, s ha engedi, rajtunk, egyszerű szolgáin keresztül is. S amikor így tesz, az soha nem a mi érdemünk. Mindig az Ő kegyelme. Fiatalos nyelvezettel lehet talán legjobban megszólítani az ifjakat, de mindig csakis hitelesen, őszintén, mert erre nagyon figyelnek. A szeretet parancsa tökéletesen összefoglalja a tanainkat, Jézus ezzel a szeretettel, annak megélésével egyszerre tudott fiatalt és felnőttet is Istenhez vonzani. Jó ezt a krisztusi példát követni.