Az idős férfi fiatalon Székesfehérvárra költözött, de nyugdíjasként hazajött a szülőfalujába, hogy itt élje le a hátralévő éveit a feleségével. Szerinte a kézi aratás titka a jó éles kasza, amit ki kell kalapálni, de kell hozzá erőnlét is, amikor húzni kell. A somogybabodi Kurucz Lajos 80 évesen is odaáll kaszálni, az aratófesztiválokon híressé vált nemzetiszín kaszájával. Még bírja egy kicsit, holott mindkét csípőjét megműtötték. A nagy meleg megviselte a bábonymegyerieket is, ők 14-en voltak, de odafigyeltek egymásra a hőségben, mondta Dvornik Istvánné, Viola a helyi egyesület elnöke.

Fiadon a helyiek mellett gamási, somogybabodi, patalomi, bábonymegyeri és somodori csapatok láttak munkához, de vendégként Nágocsról, Zicsről és Tabról is érkeztek aratók és nézők. Immár a 14. aratófesztivált rendezték meg Fiadon, mert számukra fontos a hagyományőrzés, de időközben a kezdeményezés családias légkörű rendezvénnyé nőtte ki magát, ahol több százan is megfordulnak, említette meg Gyurik Attila, Fiad polgármestere. Már várják a találkozást, kicsit kaszálnak, közben tudnak beszélgetni, együtt énekelni, akár mulatni is. Javarészt az idősek vesznek részt a rendezvényen, de próbálják az idősebb generációt is bevonni a hagyományőrzésbe.