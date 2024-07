Határátlépés után jégverésnapi határkerülésen vett részt Darány kis létszámú önkormányzati küldöttsége az erdélyi testvértelepülésen, Székelyderzsen. A múlt szomorú emlékezésre is készteti a helyieket minden évben. Ugyanis 1815-ben a jég többször is elverte a falu határát, olyannyira, hogy ősszel zölden aratták le a gabonát. Két évszázada már élő hagyomány, fogadalmi ünnep lett a jégverésnapi határkerülésből. A megemlékezést falunappal kötik össze a derzsiek, idén is lóháton, szekéren vagy gyalogosan huszárok kíséretében járták körbe a falu határát.

Mihály János történész Székely szimbólumok régen és ma címmel mutatta be könyvét, míg Kolozsvári József nótaénekes hajnali kettőig szórakoztatta a darányiakat. Második nap csodálatos volt látni és hallgatni az erdélyi népviseletbe öltözött 100 tagú Szentegyházi Gyermekfilharmónia előadását, melyet negyvenfős gyermekzenekar kísért. Megtekinthették a Maros Művészegyüttes Erdély­ország szép vizei folklórműsort is. A találkozón folytatódott a több mint 30 éve elkezdődött kapcsolatépítés.