A Felvi.hu oldalán elérhető adatok szerint legalább 272 pont kellett ahhoz, ha valaki nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben szeretné tanulni a gyógypedagógiát Kaposváron. Önköltséges formában viszont – szokatlan módon – magasabban, 331 pontnál húzták meg a határt. Ennek okait firtató kérdésünkre egzakt választ egyelőre nem kaptunk, vélhetően az is közrejátszik ebben, hogy költségtérítéses képzésre jobbára a második diplomájut szerzők jelentkeztek.

Az agrárszakok közül idén is a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök, az állattenyésztő mérnök és a mezőgazdasági mérnök alapszakra vették fel a legtöbb hallgatót. A jelentkezők az országos átlagnál jóval magasabb ponttal kerültek be. A gépészmérnök képzésre felvettek száma is tovább emelkedett. Csaknem harmincan kezdhetik majd el tanulmányaikat.

A gazdasági képzések közül Kaposváron a pénzügy és számvitel szakra kellett a legmagasabb pontszám, összesen 341. A színművész és látványtervezés szak továbbra is népszerű. A sikeres felvételhez legalább 400 pontra volt szükség. – Az agrár és élelmiszeripari képzések iránt töretlen az érdeklődés, a tavalyi évhez hasonló létszámot sikerült beiskolázni – mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora. – Arra törekszünk, hogy ez a létszám az elkövetkezendő években fenntartható módon növekedjen. A pedagógus, műszaki, környezettudományi és természetvédelmi képzések iránti látványos érdeklődés külön öröm számunkra – hangsúlyozta a felsőoktatási intézmény vezetője. A MATE intézményeibe országosan 3200 hallgató nyert felvételt, ez a szám megközelíti a tavalyi eredményt, a két évvel ezelőtti adatokhoz képest, 25 százalékos a növekedés.

A leendő hallgatók már nagyon várták, hogy kihirdessék a ponthatárokat. Lőrincz Lujza, a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont egykori diákja megkeresésünkre elmondta, teljesült az álma, és felvették a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) építészmérnöki osztatlan állami képzésre. – Több képzési formában csak ezt az egy szakot jelöltem meg a BME-n – mondta a felvett hallgató. – A ponthatár 397 volt, nekem 433 pontom volt. A megszerezhető 100 többletponttal rendelkeztem. Emelt szintű érettségim, középfokú német nyelvvizsgám van, és elvégeztem a BME tanfolyamát, ahol 60 pontot gyűjtöttem.