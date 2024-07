Az igazán öregek is csak ködösen emlékeznek olyan nyárra, amikor ennyire pokolian meleg volt ilyen hosszú időn keresztül, mint most. Természetesen a régi hűtési praktikák még mindig megvannak, csak éppen egyre kevesebbet érnek. Ezért aztán egyre több elvetemülten légkondicionáló-tagadó adja fel sziklaszilárd álláspontját, miszerint az csak urizálás, a gyengék fegyvere a hamar tovatűnő meleg ellen. Tessék szépen árnyékba vonulni, inni sok hideg folyadékot, esetleg, ha minden kötél szakad, bekapcsolni valamilyen ventilátort. Az elmúlt évtizedekben, akinek volt ennyi előrelátó képessége, meg is úszhatta a meleget guta nélkül.

Mostanra viszont a meleg fogalmát újra kell definiálnunk az elmúlt hetek okán. A rekkenő, egy szellő által meg nem mozdított forró, párás levegő kikezdi a mérsékelt égövre szocializált agyunkat, hőérzetünket. Kísérletezni nincs idő, gyakorlatilag egyre több olyan helyzet adódik mindennapjainkban, hogy nincsenek óráink visszahűteni magunkat, jó, ha perceink adódnak.

Ennek tükrében szomorú az új felmérés is, miszerint lakosságarányosan kevés a légkondicionáló a lakásokban. A mostanra életmentő eszköz száma természetesen folyamatosan nő, de amiből még a légkondinál is kevesebb van, az az azt szerelő szakember. Olyan meg, aki pontosan, precízen, szakszerűen dolgozik, lassan unikornis-számba megy.

A régi nagy igazság csak korlátozottan érvényesíthető, miszerint nyáron gázkazánt kell javíttatni, télen meg légkondit kiépíttetni, akkor majd akad szaki is hozzá. Mert lassan minden gázszerelő reagál a piacra, és nyáron légkondit szerel. Így aztán mégis maradnak még az ősi praktikák.



Egyre több légkondicionáló-tagadó adja fel sziklaszilárd álláspontját.