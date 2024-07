Ezen a nyáron jobban befűtöttek, mint valaha! Azt hiszem, ez a kijelentés nem túlzás, látva, hogyan dőlnek meg hétről hétre a hőmérsékleti rekordok. S bizony, már hetek óta tart a kánikula, amit mindenki nehezen visel. A szerencsésebbek vízben vészelik át a pokoli hőséget, akik azonban nem tehetik meg, ők belülről hidratálnak. Nyilván nem a vírusként terjedő „három liter sört, tüskével” címen elhíresült videóra gondolok, amikor a hidratálás fontosságát hangsúlyozom. Hanem arra, hogy ilyenkor jóval több vizet kell inni, mint az év más időszakában. Ezért aztán nem meglepő, hogy csúcsra vannak járatva Somogy ivóvízkútjai. No meg persze nyilván az izzasztó forróságban többet is fürdik az ember. Azonban vannak települések, ahol hiába termel több vizet a kút, nem tudják azt tárolni. Ide lajtoskocsival viszik a szükséges mennyiséget, hogy a lakóknak ne kelljen vízhiány miatt szenvedniük a hőségben. Persze az internet korában gyorsan keletkeznek az összeesküvés-elméletek ,és még annál is gyorsabban terjednek. Már megjelentek olyan ötletek a világhálón, hogy a DRV kamionjai nem hozzák, hanem viszik a vizet. Ha valóban így lenne, akkor hiába nyitnák meg Kadarkút és Szőlősgyörök lakói a csapokat, onnan nem is jönne semmi. De természetesen nem így van.

A szolgáltató éppen ezzel igyekszik megelőzni, hogy egy Pest vármegyeihez hasonló helyzet kialakuljon. De van egy jó hírünk: úgy tűnik, a következő héten valamelyest enyhül a hőség. Negyven fokra már nem igazán kell számítani, persze a harminc pluszos időjárás azért még velünk marad.