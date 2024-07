A tisztítást egy speciálisan erre a feladatra kialakított magasnyomású, illetve vegyszeres mosásra alkalmas géppel végzik.

– Évente két alkalommal tisztítjuk a társaságunktól bérelt 1100 literes kommunális edényeket, de a lakosok gyűjtőedényeit is színre, formára, méretre való tekintet nélkül kimossuk – mondta el Szilágyi Ádám, a vállalat ügyvezetője. Hozzátette: a 110–120–240 literes kuka tisztítása bruttó 9 512 forintba kerül, a nagyobbak pedig 18 923 forintba. Szi­lágyi Ádám hozzátette: eddig félszázan jelentkeztek a tisztítási akcióra, leginkább társasházak kérték a szolgáltatást.

– A héten zajlik a gyűjtőedények kimosása, valamint szeptember közepén újra tisztítjuk a kukákat – tette hozzá az ügyvezető. – A szolgáltatás telefonon és e-mailben is megrendelhető az ügyfélszolgálaton.

– Fontos a higiénia és a közegészségügyi szempontok miatt a kukák tisztítása, így elkerülhető a rágcsálók elszaporodása és a kellemetlen szagoktól is mentesítjük az edényeket – emelte ki Szilágyi Ádám. Megjegyezte: a társasházak barna kukáit, amelybe a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék gyűjthető, kérés nélkül szintén kimossák havi egy alkalommal. A konyhai, biológiai hulladék és használt sütőolaj gyűjtésére alkalmas edényeket a közös képviselőn át tudják a lakosok igényelni, valamint lehetőség van térítésmentesen komposztládához is hozzájutni szintén az ügyfélszolgálaton. Utóbbit azok is kaphatják, akik korábban már igényeltek.

Speciális géppel végzik a hulladékgyűjtők tisztítását

Szilágyi Ádám megjegyezte: nyáron sokan végeznek ingatlanjaikon felújításokat, átalakításokat. – Alkalmanként egy lakcímkártyára 150, évente összesen ezer kilónyi építési hulladékot lehet bevinni a KHG bármelyik hulladékudvarába – mondta. – Nagyobb mennyiségben a Nádasdi utcai telepre szállítható. Ősszel a vidéki településeken ütemezetten lomtalanítás is lesz, Kaposváron jövő tavaszra tervezik a limlomok elszállítását azoktól, akik előzetesen regisztrálnak.