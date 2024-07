És a végére még egy hasznos tipp

Sajnos mindenkivel előfordul, hogy elfelejt dolgokat, így nem ritkaság, hogy valaki az autópályán kap észbe, hogy nincsen matricája. Szerencsére az állami szabályozás engedékenyen tekint ezekre az esetekre, ugyanis a felhajtást követően van egy 60 perces türelmi idő, amely alatt ha megváltjuk a matricát, akkor nem fognak megbüntetni. Erre a legegyszerűbb módon az egyik utasnak van lehetősége: hiszen a telefonon is pár perc alatt megvehető a matrica. Végre itt a várva várt nyár, és nemcsak a vitorlázás szerelmesei, hanem a magyar családok jelentős része is a Balatont veszi célba a jól megérdemelt kikapcsolódás érdekében. A nyaralók nagyrésze autóval látogatja meg a magyar tengert, ugyanis messze ez a legkényelmesebb és leggyorsabb utazási lehetőség. És bár a legtöbben tisztában vannak azzal, hogyan is éri meg a legjobban a fizetős utak használata, van néhány szempont, amit érdemes figyelembe venni. Lássuk is! Fotó: Shutterstock

Forrás: LikeBalaton.hu