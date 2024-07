Országszerte hatvan helyszínen válogathatnak az élményre és hűsölésre vágyók a legkülönbözőbb strandprogramokból, Somogyból az igali gyógyfürdő csatlakozott a kezdeményezéshez. A strandok többsége ezen a napon éjfélig nyitva tart, de akad pár olyan hely is, ahol hajnali egy óráig vagy akár kettőig lehet majd bulizni. Több helyszínen kedvezményt is nyújtanak a fürdők az éjszakai strandolásra érkezőknek. A családokra és a gyerekekre gondolva már napközben is lesznek programok, még csúszdaverseny is. Igazi éjszakai attrakciónak ígérkeznek több helyütt a szaunaszeánszok, a strandmozi, a tűzzsonglőr és a különleges zenés lézershow.

A Magyar Fürdőszövetség tagfürdői bevonásával évek óta szervez olyan közös programokat, amelyek hozzájárulnak az itthoni fürdők sokszínűségének minél szélesebb körben történő megismertetéséhez, illetve a fürdőzés népszerűsítéséhez. Az idei nyári szezonban a Magyar Fürdőszövetség több akciót is indított. Újdonság volt az idén a meghosszabbított tanév utolsó hetében a diákoknak szóló program és az országos vízipisztolycsata. A többéves tapasztalat azt mutatja, az országos összefogás mind a vendégek, mind a fürdők számára előnyös. Kovács Gábor



