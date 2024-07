Nem kellett sokáig keresni a siófoki autóbusz-állomáson a zöld Faros nosztalgiabuszt, sokan állták körbe és fotózták az 1967-ben készült járművet. Horváth Géza, a farmotoros Ikarus 55 LUX autóbusz-vezetője indulás előtt büszkén mesélt a különleges járműről, ami gyártásakor, ahogy fogalmazott, űrhajónak számított.

– Ez az Ikarus az előző járműtípusokhoz képest egy magasabb kategóriát képviselt a formavilágát, a belső tér elrendezését tekintve is. A buszon rugós ülések, kis asztalok, azokon pedig lámpák is szolgálták, s szolgálják ma is a kényelmet. Előkelő jármű volt a maga idejében, amellyel Európát is járták az utasok – mondta Horváth Géza, aki 2001 óta sofőrje a FAROS-1 rendszámú busznak.

– Nem nehezebb vezetni, mint a mai járműveket, igaz, ezen a régi Ikaruson nincsen klíma, viszont szervokormányos. A 145 lóerős Csepel motor ugyan nem veszi fel a versenyt a modern buszokkal, de nem is ez a cél – mesélte Horváth Géza, aki gyerekként édesapja ölében vezette először ezt a típust.

Fotók: Szabó Gabi

– Az 1970-es évek közepén kisgyermekként én is utaztam ilyen busszal – mondta a zöld FAROS egyik utasa a Siófok–Balatonfüred közötti útvonalon. Hódsági András Budapestről érkezett a Balatonhoz nyaralni, s amikor megtudta, hogy ezzel a nosztalgiajárattal is lehet közlekedni hétvégén, máris megváltotta rá a jegyét. – Gyönyörű, korszakának legszebb busza volt, de ma is nagyon sokan megnézik egyedisége miatt – ezt már a Békéscsabáról érkezett Tóth Károly mesélte. Fia, Péter a régi buszok és mozdonyok szerelmese. – Jó érzés tudni, hogy ma is sokan szeretik a korábbi Ikarus buszokat. Ezekkel talán a tömegközlekedést is lehet népszerűsíteni. Az idősebbeknek nosztalgia, a fiataloknak pedig újdonság egy-egy ilyen régi jármű – folytatta Péter.

A retró hétvégén nemcsak a zöld FAROS, hanem az 1978-ban gyártott Ikarus 266 típusú, Volán-sárga autóbusz is szállította az utasokat Siófok és Balatonfüred között. A különleges járatokat az utak mentén és a kompokon is sokan fotózták.

A húsz év alatt többször is felújították

A zöld színű, FAROS-1 Ikarus 55 LUX kivitelű autóbusz első tulajdonosa az Ikarus székesfehérvári üzeme volt. A Kapos Volán 2000-ben leromlott állapotban vásárolta meg a tengelici termelőszövetkezettől, majd felújították, és 2001-ben forgalomba is helyezték. Mintegy 20 évvel később a zalaegerszegi Volánbusz telephelyén újra teljes felújításon esett át a jármű a 2020-ban elindított volános értékmentési program keretében. A többi között új fényezést és új üléshuzatokat is kapott a busz, amely a társaság nosztalgiaflottájának egyik büszkesége.