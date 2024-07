A legtöbb kutya élvezi az autózást, különösen, ha már kölyökkorától fogva hozzászoktatták az utazáshoz. Felnőtt ebekkel sem feltétlenül nagy erőfeszítés az útnak indulás, de több türelmet és fokozatosságot igényel. Az ismerkedést kezdjük álló autóval, majd rövid utakkal, mielőtt hosszabb kirándulásokra vállalkoznánk. A biztonság kulcsfontosságú, hiszen a KRESZ szerint a kutya rakománynak számít. Éppen ezért a nagytestű ebek számára a csomagtartóba rögzített box, a közepes méretűeknek az autós hám, a kisebbeknek pedig a biztonsági autós ülés ajánlott. Ne feledjük: az állat biztonsága mellett az utasok védelme is fontos szempont. Az utazás során szükséges felszerelés még a póráz, egyéni temperamentumtól függően a szájkosár, az autós védőhuzat, az itatótál és a víz.

Bár a macskák általában jobban szeretik az otthon nyugalmát, megfelelő felkészítéssel nekik is élvezetes lehet az utazás. A szoktatást ebben az esetben is érdemes korán, minél rövidebb utakkal elkezdeni. Nélkülözhetetlen kellék a szállítókosár, amit biztonsági övvel rögzíthetünk az üléshez. Ezen kívül szükségünk van továbbá macskahámra, valamilyen törölközőre vagy takaróra, amelyet a kosárba helyezhetünk, és jól jöhet még macskamenta vagy feromonspray is a cica megnyugtatásához. Mindezek mellett nem árt, ha nedvszívó alátét és egy tekercs papírtörlő is kéznél van az autóban. A macskák utaztatása esetében is a türelem a kulcs: hagyjuk, hogy a cica önként fedezze fel, és tegyük kellemesebbé a hozzászoktatást akár játékkal vagy jutalomfalatokkal.

Ha négylábú társaink velünk tartanak, lehetőleg kerüljük a legforgalmasabb és legmelegebb időszakokat, 2-3 óránként pedig rendszeresen álljunk meg házikedvencünkkel egy rövid sétára vagy itatásra. A klímát mértékkel használjuk, kerülve a direkt hideg levegőt. Használjunk napellenzőt a hátsó ablakokon, és soha ne hagyjuk az állatot egyedül az autóban. Az indulás előtti órákban ne etessük az állatot, és szellőztessük ki alaposan az autót. Készítsünk be ismerős illatú tárgyakat, játékokat a megnyugtatáshoz. Extra biztonság gyanánt szerezzünk be GPS nyomkövetőt, hogyha netán zavarodottságában megszökik az állat.