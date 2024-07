Martyn Róbert windsori lovag Martyn Arthur, volt szabadkai huszárhadnagy majd később főtanácsos, valamint Piatsek Alojzia Gizella második gyermekeként jött a világra. Édesanyja a hatodik gyermek szülésekor meghalt, ezért a testvérek rokonokhoz, Rippl-Rónaiékhoz kerültek. A festőművész felesége, Lazarine különösen kedvelte Róbertet és Ferenc bátyját. Mivel nem volt saját gyerekük, Rippl-Rónai a fiaivá fogadta a Martyn-fiúkat.

A rómahegyi Rippl-Rónai villában gyakori vendégek voltak a kor szellemi vezéregyéniségei: írók, költők, festők, szobrászok. Martyn Róbertben e kisfiúként hallott beszélgetések nyomán ébredt az irodalom iránti érdeklődés. Szabadidejében legszívesebben Ady, József Attila és Vajda János köteteit forgatta, és maga is próbálkozott versfaragással. Miután elvégezte a gimnáziumot, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett orvosdoktori oklevelet 1931-ben. Tanárai között olyan nagy nevek is voltak, mint Entz Béla, Ángyán János, Korányi Sándor, Bókay János, Verebély Tibor, vagy Gerlóczy Géza.

Az egyetem után két évig az I. számú Kórbonctani és Rákkutató Intézetben dolgozott Balogh Ernő és Romhányi György professzorok mellett. 1933 és 1941 között a budapesti Gyermekklinikára került. 1939-től a berlini gyermekklinika kutató-ösztöndíjasa. Együtt dolgozott Gegesi Kiss Pállal és Kerpel-Fronius Ödönnel, akikkel közös közleményeik jelentek meg. 1941-től a kolozsvári Gyermekklinika adjunktusa, majd magántanára. A háborút követően hazatért Kaposvárra, ahol folyamatosan praktizált. Lazarine-nak is ő volt a kezelőorvosa. Neki köszönhető a Rippl-Rónai hagyaték egyben tartása. Politikai meggyőződése miatt egyetemi klinikai kinevezése nem valósult meg. 1952 és 1962 között a Marcali Kórház Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa lett. Hétközben ott dolgozott, hétvégéken pedig sokszor éjszakába nyúlóan Kaposváron rendelt. Ezeknek az aktív évek jutalmául kapta meg a „kiváló orvos” kitüntetést.

Az 1960-as évektől kezdve egyre intenzívebben kezdett foglalkozni a daganatkutatással. Elgondolása szerint a szervezet saját immunrendszerét kell mozgósítani a daganatsejtek elpusztítására. Abban az időben ez az elmélet nem talált pozitív fogadtatásra az orvostársadalomban. Eredményeiről szakcikkekben számolt be, ezek azonban csak külföldi orvosi folyóiratokban kaptak helyet. A hazai szaklapok „anyagtorlódásra” hivatkozva tértek ki a közlés elől. Martyn Róbertet 1965-ben az Egyesült Államokba is meghívták, ahol a New York-i rákkutató intézetben végezhetett immunológiai vizsgálatokat, és ismertette eljárását. A 80-as években kapott némi támogatást a kutatásaihoz, de elméletének megvalósulását nem érhette meg.