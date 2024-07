Itt a strandszezon, a fülünk bánhatja, ha sokat piszkáljuk

Minden 10. magyar annyira nem tud élni fültisztító pálcika nélkül, hogy nem is érzi jól magát, ha legalább napi egyszer nem tisztíthatja ki vele a fülét. Ezzel egyébként is árthatunk magunknak, de strandszezonban különösen ajánlott az óvatosság. Nyáron leggyakrabban strandolás miatti fülpanaszokkal keresik fel dr. Tóth Eszter, fül-orr-gégészt. A szakember felhívja a figyelmet, hogy „fültisztító pálcikákat senkinek sem javasolt használnia, hiszen gyakori alkalmazásukkal pont ellentétes hatást érhetünk el, és fokozhatjuk a fülzsírtermelődést, sőt, felsérthetjük vele a hallójáratot és a dobhártyát is. Ha valaki szükségét érzi, hogy tisztítsa a fülét, akkor válasszon inkább erre való fülspray-t”.

Így kerülhetjük el nyaralás alatt a fülorvost

Banálisnak tűnhet, de fújjuk ki az orrunkat!

Ne tisztítsuk fültisztító pálcikával a fülünket, mert ekkor pont beljebb nyomjuk a fülzsírt! Nem beszélve arról, hogy még a hallójáratot és a dobhártyát is felsérthetjük.

Azok, akik hajlamosak füldugulásra, használjanak fültisztító spray-t megelőzésképp. Érdemes a tengervizes változatot választani, amit akár minden nap bevethetünk fülünk védelmében.

Ha pedig már beütött a krach, akkor érdemes kimondottan fülfájásra való fülspray-t keresni a patikában, amely csökkenti a duzzanatot. Ha a panaszok fokozódnak, és néhány nap után sem javul a füldugulás, esetleg a fülfájdalom, akkor mindenképp fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni.