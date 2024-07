A Balatontól ötpercnyi sétára, saját kertjében hozta létre Belinszky Gabriella azt a közösségi teret, ahol egy mediterrán környezetben kialakított, százhúsz néző befogadására alkalmas szabadtéri kisszínpad várja a színházat kedvelő közönséget. Július elejétől augusztus végéig kilenc előadást terveznek. – Életmódváltásért költöztem a fővárosból Zamárdiba, ahol azonnal megfogalmazódott bennem a művészudvar lehetőségének a gondolata. Hosszú távú elképzeléseim vannak, nem csak a nyári szezonban gondolkodom – mondta lapunknak. Ez a vidék gyönyörű, és ha megtöltjük tartalommal, még színesebb is lehet.

A tulajdonos elmondta: többféle elképzelése is volt ennek a területnek a hasznosítására, azonban Léner András színházi szakember segítségével végül a művészudvar mellett döntöttek. – Több vállalkozás és a Zamárdi Értékvédő Egyesület is támogatta a kezdeményezésünket, és így olyan programkínálatot állítottunk össze, amely sokszínű és tartalmas kikapcsolódást ígér – mondta.

Színészképző kurzust indítanak

– Fesztbaum Béla Pesti polgár című előadóestjével nyitották meg az udvart, aki az elmúlt több mint száz év történelmi eseményeit szőtte bele fergeteges kávéházi kabaréba. Müller Péter estje pedig egy igazi lélekemelő előadás volt, egy nagyon kedves közönséggel. Azt érezzük, hogy szívesen jönnek az emberek, és arra is lehetőséget teremtünk, hogy az előadások után a közönség és az előadók találkozhassanak, és közelebb kerüljenek egymáshoz – mondta el Belinszky Gabriella. – Fellép nálunk Hegedűs D. Géza, Koltai Róbert, Vecsei H. Miklós, Cserna Antal, és Léner András vezetésével egyhetes színészképző kurzust is tartunk, amelynek végén előadással várjuk a közönséget. Augusztus 18-án pedig egy nyárbúcsúztató nyílt nappal várják az érdeklődőket.