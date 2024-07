Mert ha arra gondolunk, hogy jó, a mai fiatalok ilyenek, nincs mit tenni, azzal csak a felelősségünket hárítjuk. Mert miattunk viselkednek úgy, ahogy. A kutatás ugyan kitér rá, hogy az alkohol és a drogok is csak ideiglenes látszatát kelthetik a boldogságnak, mégis előszeretettel fogyasztja a fiatalabb korosztály is. De még ez sem lehet magyarázat vagy indok arra, ha egy gyerek nem érzi jól magát nyáron a bőrében.

A boldogság talán nem is egy folyamatos dolog. Sokkal inkább szép pillanatok sora, amiből ha megfelelő mennyiségű követi egymást, azt már gyűjtőnéven lehet boldogságnak hívni. Ha pedig ez igaz, akkor azokat a pillanatokat kell megteremteni a magunk és gyermekeink számára, melyekre örömmel emlékszik vissza, és életgyűjteményének része lehet.

A boldogság talán nem is egy folyamatos dolog...

De sokszor ilyenkor derül ki, hogy hiába az interneten szerzett sok virtuális barát, a valódi emberi kapcsolatok elképesztően nagy szerepet játszanak abban, hogy tudjuk, hol a megfelelő helyünk a világban. Mint ahogy az egészséges jövőkép is sokat dob az érzésen: ma is érdemes lehet felkelni, és tenni valamit, amitől mozdul előre a világ, és végeredményben a saját sorsunk is.

Ha gyerekeink nem boldogok, akkor az részben bizony a mi hibánk és felelősségünk is. Beleszülettek egy világba, melyet már mi alakítottunk ki nekik, de nem találnak benne igaz kapcsolatokat és elérhető célokból sem eleget. De ha ezt elfogadjuk, akkor már tudjuk is, mit kell tennünk a jövőben.