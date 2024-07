A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) keddi rendezvényén valóságos szenzációként robbant be Kemény Dénes, a legendás vízilabda edző, hogy megossza a nagyközönséggel a siker legféltettebb titkait. A teltházas eseményen a vállalkozók feszülten figyelték minden szavát, hiszen ki ne akarná tudni, hogyan válhat "olimpiai bajnokká" a saját területén?

A sokszoros olimpiai bajnok edzőt Büttner Tamás, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke azzal ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, hogy a sikert ugyan nem kell magyarázni, de a sikerhez vezető utat jól végig kell gondolni, akár utólag is. S valóban nehéz vezetői kihívás, amikor a győzelem után sem lehet elfeledkezni a hibákról. Mert a holnap más lesz! Így van ez a vállalkozások esetében is.

Az “aranygeneráció” egykori trénere nem csupán a sport világában ismert és elismert figura, hanem az üzleti életben is példaképként tekintenek rá. Előadásának középpontjában azok az elvek és módszerek álltak, amelyekkel a saját csapatait világszintű győzelmekhez segítette.

– Ha valamit nem tanítottak meg a tizenegy féléves egyetemi képzésem alatt, az a vezetés – kezdte Kemény Dénes. – Manapság is gyakran kijelölik a legtehetségesebb szakembert vezetőnek, miközben fogalmuk sincs arról, hogy alkalmas-e erre a szerepre.

Az előadás során a sportember színes történetekkel, személyes élményekkel és meglepő fordulatokkal tarkítva mesélt pályafutásáról. Elárulta, hogy a vezetés sokkal többet jelent, mint puszta szakmai döntések sorozatát.

– A legfontosabb, hogy mindenki érezze a saját fontosságát – emelte ki, amit maga is a saját bőrén tanult meg pályafutása alatt. – Ez volt az első olyan impulzus, ami túllépett a szakmán – emlékezett vissza.