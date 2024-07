A rajzpályázattal egy időben hirdették meg a Szívem csücske Magyaregres – gyermek- és felnőtt-fotópályázatot, amelyen ketten, Palsiné Horváth Bettina, valamint Paskó Marianna vettek részt. Munkáikból, valamint az első három helyezett gyermekrajzból képeslapok is készültek, amelyeket a július 20-i jótékonysági sportnapon lehet majd megvásárolni. A sportnap valamennyi korosztály számára élménydús programokat kínál. A nap csúcspontja a Fradi-öregfiúkkal vívott focimeccs lesz, melyre gőzerővel készülnek a helyiek. Ennek részeként a csökölyi csapattal vívtak felkészülési mérkőzést Magyar­egres legjobbjai. A 20-i rendezvény teljes bevételét az Egresi Gyermekekért Alapítványnak ajánlják fel. Edzéseket egyébként a gyerekeknek is tartanak, hiszen ők is pályára lépnek a „nagyok” előtt, közülük kerülnek majd ki a játékosok kísérői is.