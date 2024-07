Két somogyi településen is voksolhatnak ezen a hétvégén, Nemesdéden megismétlik a polgármester-választást, Fonyódon pedig ismét lesz egyéni listás választás július 7-én.

Fonyódon a Kúria megsemmisítette a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság határozatát, amelyet azután hozott, hogy az egyik jelölt fellebbezést nyújtott be a választás eredménye miatt, amely igencsak szoros volt a képviselők között. Ez ellen is fellebbezést nyújtottak be, a Kúria pedig úgy látta, hogy önmagában a szoros eredmény nem indok az újraszámlálásra, ám a szavazólapokat tartalmazó urna megsérült szállítás közben. Ezért új szavazást írt ki az NVI.

Nemesdéden a gyanú szerint az egyik polgármesterjelölt nem nevesített és nem engedélyezett kampányeszközöket használt. A vesztes fellebbezést nyújtott be a voksolás eredménye ellen, mert azt állította, hogy a másik jelölt az általa üzemeltetett vegyesboltból élelmiszereket ajánlott fel a szavazatokért cserébe. Ezért az NVI megsemmisítette a választás eredményét, és itt is új voksolást írt ki.

Az Nemzeti Választási Iroda leszögezte: a megismételt szavazáson ugyanazok a jelöltek indulhatnak, akik a négy héttel ezelőtti voksoláson és a névjegyzék sem változik, csupán kiegészül azokkal, akik azóta választójogot szereztek. Nincsenek a szavazóköri névjegyzékben azok, akik a június 9-ei szavazás után létesítettek lakcímet a szavazókörben. Arra is felhívták a figyelmet, hogy nem szükséges mozgóurnát kérni azoknak, akik már megigényelték a június 9-i választásra, de új kérelem is benyújtható.