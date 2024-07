Megbízási szerződéssel is alkalmaznak tanárt

A Berzsenyi-iskola mellett két szolgálati lakás is található. Úgy tudjuk, hogy szeptember elsejétől azok is az evangélikus egyház tulajdonába kerülnek. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna arról is beszélt, a nyári szünet nemcsak a vakációról szól majd, hanem arról is, hogy az üres álláshelyeket feltöltsék az iskolákban. Több intézményben is szükség van matematika, informatika, fizika, kémia, biológia szakos tanárokra. Ha nem találnak szaktanárt, akkor a tanórákat áttanítással, vagy túlórával tartják meg. Esetleg visszafoglalkoztatnak nyugdíjas pedagógust, vagy megbízási szerződéssel alkalmaznak olyan szaktanárt, akinek van pedagógus diplomája, de más területen dolgozik.