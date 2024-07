A fogadók számára is izgalmas időszak veszi kezdetét szerdán, hiszen már a pénteki megnyitóünnepség előtt elrajtoltak a világ legrangosabb sporteseményének egyes számai. A francia fővárosban a világ legjobb sportolói fognak összecsapni, és az eseményre természetesen kiemelten készül a Vegas.hu is: az oldalon minden meccsre és versenyre lehet majd fogadni.

Ha a csapatsportokat nézzük, akkor a magyar szurkolók részéről a rendezvény idején kiemelt figyelmet élveznek a vízilabdázók. A női és a férfiválogatott esetében is lehet fogadni, már a mérkőzések megkezdése előtt, hogy melyik ország lesz a végső győztes. A nőknél a magyar csapat szorzója 10-es, míg a férfiaknál 3,35-ös, vagyis utóbbi együttest a Vegas.hu az egyik legnagyobb esélyesnek tartja. Emellett természetesen minden mérkőzésre külön is lehet fogadni, a kínálatban pedig nemcsak végeredményre lehet tippelni, hiszen például a gólok számára is fogadhatnak a játékosok.

A fogadók találkozhatnak a kézilabdával is, hiszen mindkét magyar válogatott szerepel a párizsi sporteseményen. A végső győztes mellett a csoportok első helyezettjeire és a legjobb góllövőkre is lehet fogadni az oldalon.

A hagyományos magyar sikersportágak, mint például a vívás, az úszás és a kajak-kenu is szerepelnek a kínálatában, és ezek között számtalan olyan eseményt is találhatnak a fogadók, ahol magyar versenyzőért szoríthatnak. Emellett érdemes lesz figyelni a kosárlabdára is, ahol a férfiak mezőnyében ott van a címvédő Egyesült Államok sztárokkal teletűzdelt csapata, amely a felkészülés során ugyan veretlen maradt, de igencsak megszenvedett Dél-Szudán és Németország együttese ellen is.

Az érdeklődők arra is fogadhatnak, hogy melyik ország lesz az összesített éremtáblázat nyertese, de akár azt is megtippelhetik, hogy hány érmet visz el egy adott ország. Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok és Kína nagy harcot vív majd az első helyért.