Szita Károly polgármester közösségi oldalára töltött fel egy képet, amellyel bejelentette, hogy megérkezett az első fix traffipax Kaposvárra.

A lakosok kérésére helyezték ki az első sebességmérőt, amely a Töröcskei úton száguldókat méri majd be. A készülék éppen ott van, ahol hatvanas tábla korátozza a gyorshajtást. Szita Károly azt írta, hogy már most is sok esetben indokolt volt a traffibox. – Az út megújítása után még inkább indokolt lesz, utalt a 67-es számú út Szigetvárt Kaposvárral összekötő szakaszának megújítására. A városvezető hozzátette: a kamerát bármelyik irányba be lehet majd állítani, így nincsenek biztonságban egyik irányból érkező renitensek sem.

Az állandó sebességmérőt hamarosan beüzemelik és figyelmeztető táblák is jelzik majd, hogy a Töröcskei úton drága fotók készülhetnek. A városvezetés a közgyűlésen szavazta meg, hogy a város négy pontjára helyeznek ki állandó sebességmérő műszereket. A tervek szerint a Töröcskei út mellett az Egyenesi úton, a Guba Sándor utcában és a Pécsi utcában is lesz fix traffipax.