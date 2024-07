Megkeresésünkre azt közölték: a PTE és a MATE között intenzív tárgyalások és költöztetési folyamatok zajlanak, annak érdekében, hogy a PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjának hallgatói a következő tanévet a MATE Kaposvári Campusán kezdhessék meg, azonban még nem kerültek végleges lezárásra ezek a folyamatok. A PTE vezetése szeretné, hogy a hallgatók a 21. századi követelményeknek megfelelő infrastrukturális keretek között folytathassák tanulmányaikat, egy olyan épületben, amely a hallgatói létszámhoz igazított nagyságú és gazdaságosan üzemeltethető, amely elvárásoknak a MATE Campus eleget is tesz. A két egyetem együttes jelenléte hozzájárul a két felsőoktatási intézmény közötti szakmai, tudományos kapcsolatok erősítéséhez. Közölték azt is, hogy a MATE nem veszi át a PTE képzéseit, azok akkreditációs, jelentkezési, oktatási szempontból is a PTE képzései maradnak, annyi történik, hogy egy modernebb infrastruktúrában folytathatják a hallgatók a tanulmányaikat. A felvételi eljárást a költözés nem érinti, reményeik szerint minden meghirdetett képzésük indulni fog a a MATE Kaposvári Campusán, azonban erről a pótfelvételi eljárás lezárultát követően tudunk információkat szolgáltatni.