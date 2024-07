A közleményben arról is beszámoltak: közlekedjünk bárhogyan is, mindig gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű innivaló, leginkább víz

meglétéről. Nyáron is fontos, hogy ne centizzük ki az üzemanyag mennyiséget, mindig rendelkezzünk elegendő tartalékkal arra az esetre, ha dugóba kerülünk és emiatt vesztegelnünk kell! Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a napon álló autókban akár csak rövid időre is ott hagyott gyerekekre és házi kedvencekre. Ez rövid idő alatt is katasztrófához vezethet.