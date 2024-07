A Project TELLER csapata a Német Űrügynökség poberpfaffenhofeni központjában mutatta be végleges terveit arról az izgalmas kísérletről, amely során az űrben lévő kozmikus sugárzást mérik majd. Ezt megelőzően Svédországban is sikeresen mutatták be terveiket a Svéd Űrügynökség rakétaindító bázisán. Ott a kísérlet tudományos hátterét, kockázatelemzést és költségvetést ismertettek a nemzetközi hírű szakemberekkel. A magyar űrmérnökhallgatók egyedülálló kísérlete is bekerült az Európai Űrügynökség REXUS-34 nevű rakétájának feladatai közé, négy másik ország tudományos kísérlete mellett.

Vákuumot és extrém hőterhelést kell elviselnie a magyarok műszerének

Nagy Dominik és a Project TELLER csapatának többi tagja arról számolt be szerkesztőségünknek, hogy mindkét felülvizsgálaton megfelelt a magyar kísérlet. A minősítést követő következő külföldi mérföldkő decemberre várható.

– Ez Brémában lesz, ahol már a kész kísérleteket fogják integrálni a rakéta fedélzetére – mondták el lapunknak a fiatalok. A műszer, amely a sugárzást méri majd, mostanra kiegészült négy kamerával, amelyek a kísérleti modul palástján foglalnak helyet. Ezekkel a rakéta irányát határozzák meg a Nap és a Föld relatív pozíciója alapján. A REXUS rakéta jövő márciusban indul a svéd ESRANGE Űrközpont bázisról. A felbocsátás során a kísérleteknek 20 g gyorsulást, vákuumot és extrém hőterhelést kell elviselniük, miközben a rakéta 4000 kilométeres csúcssebességgel éri el a világűr határát. A hat méter magas, 540 kilogramm tömegű rakétán az orrkúptól lefelé haladva a német, magyar, svéd és egy másik német projekt foglal majd helyet.